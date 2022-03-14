Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Акции компаний из Китая в понедельник пережили рекордное падение, которого не наблюдалось аж с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, причиной для падения акций стали их продажи, начавшиеся из-за слухов о том, что Россия попросила у Китая помощи при проведении спецоперации на Украине. Так, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявило, что Россия попросила военное оборудование. Однако более точной информации получено не было. Телеканал CNN указал, что под этой помощью подразумеваются дроны и экономическая поддержка.

Падение, по словам издания, является крупнейшим с ноября 2008 года. Так, на 11,87% снизился индекс Hang Sang Tech, куда входит 30 технологических компаний Китая. Это составляет примерно 2,1 триллиона долларов потери.

Позже власти Китая заявили, что Россия не обращалась ни за какой помощью. Но инвесторы всё равно опасаются, что сближение России и Китая повлияет и на китайские компании, и против них тоже могут ввести санкции.

О том, что Россия якобы попросила у Китая помощи, мы сообщали недавно. Эти сообщения опроверг официальный представитель китайского посольства в США Лю Пэньюй

Вам может понравиться

Dnes.Dir: В Болгарии паника из-за ответных санкций России и запрета на экспорт ряда товаров

Болгария и другие государства на Балканах столкнутся с настоящей экономической катастрофой из-за ответных санкций России, пишет местное издание Dnes.Dir. Авторы напоминают, что страна попала в список недружественных государств, составленных РФ,

Украинские военные в спешке покинули боевой корабль в Бердянске

Перед появлением войск РФ в Бердянске украинские военные спешно ретировались с военного судна «Корец». При этом они оставили на катере внушительный арсенал оружия, рассказал один из военнослужащих российской армии. Он

Моисеев: ВСУ используют в Харьковской области тактику террористов ИГИЛ

В Харьковской области военнослужащие ВСУ и националистических батальонов задействуют тактику боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Они используют в качестве живого щита мирных граждан, фактически
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |