Акции компаний из Китая в понедельник пережили рекордное падение, которого не наблюдалось аж с 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, причиной для падения акций стали их продажи, начавшиеся из-за слухов о том, что Россия попросила у Китая помощи при проведении спецоперации на Украине. Так, издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявило, что Россия попросила военное оборудование. Однако более точной информации получено не было. Телеканал CNN указал, что под этой помощью подразумеваются дроны и экономическая поддержка.

Падение, по словам издания, является крупнейшим с ноября 2008 года. Так, на 11,87% снизился индекс Hang Sang Tech, куда входит 30 технологических компаний Китая. Это составляет примерно 2,1 триллиона долларов потери.

Позже власти Китая заявили, что Россия не обращалась ни за какой помощью. Но инвесторы всё равно опасаются, что сближение России и Китая повлияет и на китайские компании, и против них тоже могут ввести санкции.

О том, что Россия якобы попросила у Китая помощи, мы сообщали недавно. Эти сообщения опроверг официальный представитель китайского посольства в США Лю Пэньюй