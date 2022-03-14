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Ряд американских средств массовой информации опубликовали данные, что Россия якобы запросила у КНР военную и экономическую помощь. И что она необходима для дальнейшего проведения специальной операции на Украине.

Однако официальный представитель китайского посольства на территории Соединенных Штатов, Лю Пэньюй, опроверг эти данные.

Агентство Reuters приводит слова Лю Пэньюй, он говорит, что никогда не слышал ничего подобного.

При этом китайский дипломат рассказал, что конфликт, который сейчас идет на украинской территории, сбивает всех с толку. И сегодня главное для всех стран мира – остановить происходящее на Украине и остановить эскалацию.

Ранее портал The New York Times сообщил, что власти России сделали обращение к Китаю, в котором просят помощи по украинскому вопросу, а именно экономической и военной помощи.

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