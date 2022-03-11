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Стало известно, что половину обычных водителей, которые должны были вести гуманитарные автобусы в колоннах на Украине, заменили на специальных агентов службы безопасности Украины. Это произошло на двух действующих маршрутах.

Задача сотрудников СБУ заключалась в сборе данных о том, где находятся подразделения военных сил России. Также они пытались передать информацию из украинских городов Энергодар и Сумы, однако их действия были пресечены. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на территории Украины.

В заявлении говорится, что российской стороной точно установлено замещение штатных водителей гуманитарных автобусов на агентов украинской службы безопасности.

Представитель межведомственного координационного штаба РФ добавил, что попытка передачи разведданных не удалась благодаря оперативной работе подразделений ВС РФ. Уточняется, что подобные действия являются недопустимыми.

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