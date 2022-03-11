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Пенсионер из населенного пункта Половинкино на Донбассе рассказал, как боевики националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) пытали его, пытаясь заставить выдать своего сына.

80-летний Николай Ворошилов рассказал каналу Рен ТВ, что в 2014 году его сын остался в Луганске и продолжил службу на территории тогда еще самопровозглашенной ЛНР. Украинские радикалы хотели заставить отца выдать его. Поэтому в бывшей коптильне в колбасном цеху они жестоко его пытали.

«Меня избили айдаровцы, начали ширять ножами по левой руке. Я ничего им не сказал. Начали резать ухо, начали резать нос. Но я сказал им, что ничего не скажу, хоть убейте», – рассказал пенсионер.

Напомним, что ранее РИА Новости показали пыточные в селе Половинкино, откуда некоторое время назад сбежал националистический батальон.

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