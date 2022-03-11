Издание РИА Новости продемонстрировало пыточные камеры, которые националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) переоборудовал из бывших коптилен в кобасном цехе населенного пункта Половинкино на Донбассе.

Представители ДНР рассказали, что обнаружили семь таких камер. В них националисты содержали тех людей, которые были им «неугодными» либо высказывали «неправильную» точку зрения. В холодные дни их обливали водой, а также использовали другие методы изощренных пыток.

Напомним, что на днях войска Донецкой народной республики освободили населенный пункт Половинкино. При этом боевики националистического батальона не стали вступать с ними в бой, а покинули поселок задолго до входа в него первых подразделений армии независимой республики.