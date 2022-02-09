Украинский журналист Егор Череринда остался весьма разочарован состоянием поездов «Укрзализныци».

В Facebook Череринда поделился своей историей о поездке в новом вагоне-трансформере. Но, хотя вагон и был новым, он находился в довольно ужасном состоянии.

Так, в туалетах отсутствовала вода, из-за чего даже помыть руки было нельзя. Также журналист указал, что «в модных современных унитазах» были проблемы со смывом. Однако, несмотря на эти проблемы, туалеты не закрывали.

В вагоне также имелись розетки, но и ими воспользоваться было нельзя. Журналист заявил, что электричества в вагоне попросту не было.

В ответ на обвинения во лжи журналист продемонстрировал скриншоты своих билетов. Отмечается, что стоимость билета составила 770 гривен, что примерно равняется 2063 рублям.

Ранее мы сообщали, что юмористическая студия “Квартал-95” из Украины может отменить свои выступления в Германии. Как отмечается, на рекламных афишах юмористов назвали “русскими”.