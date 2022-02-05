Студия «Квартал 95» пригрозила отменить свой концерт в Германии из-за афиши.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook на официальной странице студии. Как сообщается, на ряде сайтов команду студии назвали «российской». В своей публикации они выразили возмущение по этому поводу.

«Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может», – заявили представители студии.

Также они потребовали от своих партнёров из Германии принести извинения, а также исправить все афиши. В ином случае, как было заявлено, юмористы отменят все выступления и организаторов об этом они предупреждать не будут. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский ранее являлся лидером «Квартала 95».

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