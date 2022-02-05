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Студия «Квартал 95» пригрозила отменить свой концерт в Германии из-за афиши.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook на официальной странице студии. Как сообщается, на ряде сайтов команду студии назвали «российской». В своей публикации они выразили возмущение по этому поводу.

«Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может», – заявили представители студии.

Также они потребовали от своих партнёров из Германии принести извинения, а также исправить все афиши. В ином случае, как было заявлено, юмористы отменят все выступления и организаторов об этом они предупреждать не будут. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский ранее являлся лидером «Квартала 95».

Ранее мы сообщали, что YouTube заблокировал на Украине два канала. Речь идёт об аккаунтах телеканалов «Перший Незалежний» и “UkrLive”.

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