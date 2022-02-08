читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автор издания NV.ua Юрий Бутусов рассказал о напряжённой ситуации вокруг границ между Украиной и Россией.

Как отметил Бутусов, поблизости от границы расположены российские наземные силы. Их численность может составлять до 50 батальонных групп. По мнению эксперта, эти войска являются прямой угрозой для безопасности страны.

При этом отмечается, что за последнюю неделю увеличения численности войск замечено не было. Кроме того, войска находятся на некотором отдалении от границ. В связи с этим, как было заявлено, в случае наступления российской армии это заметят НАТО и передадут информацию на Украину. У властей будет около недели на подготовку.

Также указывает, что для взятия штурмом Киева на границах находится недостаточно войск, поэтому этот вариант не рассматривается.

Недавно глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что американских солдат разместят у границы с Украиной. Отмечается, что в страну прибудет 1700 военных США.

Вам может понравиться

РИА Новости: За что граждане России продолжают любить Америку

Американские власти и СМИ бесконечно заявляют и пишут о необходимости «сдерживать Россию». США накачивают оружием Украину, чтобы та могла убивать русских, а также жителей Донбасса, которые лояльны к России и

Глава ВС Швеции считает, что ограничения расширения НАТО оставят страну без поддержки альянса

Главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Бюден прокомментировал требования РФ об ограничении расширения НАТО. Согласно заявлению Бюдена, принятие этих требований будет представлять опасность для обороны Швеции. Так, он считает, что если
  • Анна
  • 06.02.2022
  • читать 1 минуту

Defense News: в войне с Россией США и НАТО не смогут обеспечить воздушное прикрытие наземных сил

Если начнётся война с Россией, то ни США, ни НАТО не будут способны обеспечить своим сухопутным силам поддержку с воздуха. Соответствующее мнение высказали журналисты издания Defense News. Они заявили, что
  • Анна
  • 08.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 8 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до 4 °C |