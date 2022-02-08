Автор издания NV.ua Юрий Бутусов рассказал о напряжённой ситуации вокруг границ между Украиной и Россией.

Как отметил Бутусов, поблизости от границы расположены российские наземные силы. Их численность может составлять до 50 батальонных групп. По мнению эксперта, эти войска являются прямой угрозой для безопасности страны.

При этом отмечается, что за последнюю неделю увеличения численности войск замечено не было. Кроме того, войска находятся на некотором отдалении от границ. В связи с этим, как было заявлено, в случае наступления российской армии это заметят НАТО и передадут информацию на Украину. У властей будет около недели на подготовку.

Также указывает, что для взятия штурмом Киева на границах находится недостаточно войск, поэтому этот вариант не рассматривается.

Недавно глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что американских солдат разместят у границы с Украиной. Отмечается, что в страну прибудет 1700 военных США.