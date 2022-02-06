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1700 американских военных, которые вскоре прибудут в Польшу, разместят в юго-восточной части страны в непосредственной близости от границы с Украиной. Об этом рассказал на брифинге глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

Также он заявил, что оперативная переброска военнослужащих ВС США в очередной раз подтверждает верность Вашингтона союзническому долгу и стремление обеспечить безопасность на восточном фланге Альянса перед лицом «новых вызовов» и угроз.

Ранее США начали переброску в Польшу своей военной техники. В субботу и воскресение на аэродром Жешув приземлились самолеты Boeing C-17 Globemaster III, которые доставили первые две группы военнослужащих.

Усиление военного присутствия США в Польше осуществляется якобы для обеспечения безопасности на случай «нападения» России на Украину. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, дополнительные силы перебрасываются исключительно для защиты восточноевропейских государств и не намерены участвовать в возможных боевых действиях на Украине.

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  • Анна
  • 04.02.2022
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