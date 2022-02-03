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На фотографии, которые сразу стали вирусными в социальных сетях, попал потерпевший крушение в Сирии вертолет UH-60 Black Hawk. Эксперты предполагают, что его могли уничтожить боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) после аварийной посадки.

Соединенные Штаты подтвердили, что авария действительно была. Вертолет столкнулся с техническими неполадками и был вынужден приземлиться. Сразу же после этого его уничтожили другие винтокрылые машины американских ВВС.

Фотографии уничтоженного вертолета опубликовал журналист Юлиан Репке, представляющий немецкое издание Bild. На одном снимке изображены лишь обломки машины, среди которых и оторванные лопасти винта. На втором – целый винт другого вертолета.

Напомним, что американский лидер Джо Байден заявил об успешно уничтоженном вожаке террористов Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши, за которым несколько часов гонялись сразу семь вертолетов и два истребителя. Кроме того, президент порадовался за американских солдат, вернувшихся домой. О мирных жителях, погибших в результате атаки, он упомянуть забыл.

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