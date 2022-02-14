Общественный деятель Алексей Мазуров, который передвигается на инвалидной коляске, высказал мнение по поводу уборки снега в Петербурге. Он обратил внимание на неподготовленность города к колясочникам.

«Температурные качели» продолжают терзать жителей северной столицы. Чиновники Смольного пользуются непростой климатической ситуацией, чтобы оправдывать свои промахи. Однако, по мнению синоптиков, это зима не является уникальной. Такой же позиции придерживаются и обычные горожане, столкнувшиеся с произволом администрации.

«При всей моей нежной любви к Петербургу я бы отметил, что этой зимой мне в Петербурге “так себе”, как говорит молодежь. Петербург стал для меня откровенно враждебным в своих уличных проявлениях. Едва ли погода стала сюрпризом для синоптиков, и для тех, кто живет в этом городе достаточно долгое время, но она точно стала сюрпризом для администрации Петербурга», – подчеркнул Мазуров в беседе с «Петербург Ньюс».

Напомним, активист попал в поле зрения СМИ в январе этого года. Тогда мужчина вышел расчищать снег с лопатой в руках. При этом петербуржцы с особыми потребностями неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову и его администрации.