Город превратился в помойку из-за халатности властей, но платить за это будут сами жители.

Тарифы на вывоз ТКО в Петербурге скоро вырастут в цене. Жители и так шокированы нынешними ценами, но власти решили не останавливаться на этом.

В 2021 стоимость услуги по обращению с ТКО составляла 5 рублей 13 копеек. С 1 января 2022 года она выросла до 6 рублей 40 копеек. Стоимость услуги по обращению с ТКО в рублях на кубический метр увеличилась с 748 рублей до 1000. Вместе с этим вырос тариф на содержание общего имущества, который включает заботу о мусорных площадках.

Выходит, что мусорная реформа Беглова принесла лишь больше проблем.

Также новый подрядчик по уборке мусора «Невский экологический оператор» и вовсе не несёт ответственности за содержание мусорных площадок. В тарифе на уборку территорий нет строки «содержание контейнерной площадки», отсюда и вопросы.

«НЭО не несет ответственности за содержание контейнерной площадки, это проблема собственника. А очень большое количество площадок в Петербурге просто бесхозные. То есть то, что мусор на земле валяется, НЭО теперь не волнует, а у УК полномочий тоже нет», – сказал в интервью «Мойке 78» генеральный директор Автопарка №6 «Спецтранс» Сергей Глухов.

По словам Глухова ранее транспортировщики подбирали отходы и следили за чистотой контейнерной площадки. Теперь же новый оператор следит только за чистотой бака.

Гражданам приходится платить больше денег за заваленные отходами контейнерные площадки, за которыми даже следить некому.