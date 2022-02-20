Беженка из Донбасса по имени Елена рассказала, почему она решила эвакуироваться в Ростовскую область. Её слова передаёт издание РИА Новости.

Как отмечается, женщина жила вместе со своим внуком по имени Клим в посёлке Пантелеймоновка Горловского района. Покинуть свой посёлок они решили после того, как недалеко от их дома разорвался снаряд.

«Бомбят так, товарищи, что просто дома содрогаются, ужас», – рассказала Елена.

Когда глава ДНР Денис Пушилин недавно заявил об эвакуации, женщина тут же приняла решение. Она заявила, что они не стали ждать автобусов, так как до границы добираться всего лишь два часа. До КПП «Успенка» они ехали на такси. Ключи от дома Елена оставила соседке, чтобы она следила за квартирой и поливала цветы.

У Елены в России живёт дочь, поэтому они останутся у неё до тех пор, пока ситуация в Донбассе не наладится.

Ранее мы сообщали, что между беженцами и водителей, который их доставил, произошла перепалка. Инцидент попал на видео.