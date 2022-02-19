Между беженцами из ЛДНР и водителем, который доставил их их в Ростовскую область, произошёл скандал. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс».

В Telegram-канале издания было опубликовано видео инцидента. Согласно имеющейся информации, водитель отказался ехать к месту назначения беженцев. Те начали требовать от него, чтобы он доставил их к пункту временного пребывания. Но мужчина дал резкий отказ.

Мужчина попытался объяснить, что он сутки не спал, кроме того, он заявил, что действовал по данной ему инструкции – ему следовало довезти людей лишь до таможни. Продолжать ехать без сопровождения полицейскими ему нельзя. Беженцы же начали скандалить, так как не знали, что им следует делать дальше в такой ситуации и куда им двигаться, особенно учитывая, что они были с детьми.

Ранее мы сообщали, что ВСУ устроили обстрел населённых пунктов на границе с Ростовской областью. Жители ЛНР сейчас массово эвакуируются в Ростовскую область РФ.