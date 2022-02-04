Баррикады из огромных валунов появились в Корейском квартале Лос-Анджелеса, который ранее облюбовали лица без определенного место жительства. Это далеко не первая попытка бороться с бездомными, заполонившими собой город.

О баррикадах рассказал телеканал ABC7. Журналисты сразу отметили, что скорее всего камни принесли жители квартала, так как власти отрицают свое участие в строительстве защитных сооружений.

Напротив, власти предпринимают меры, чтобы найти людей, выстроивших баррикады от бездомных. Эта миссия возложена на коммунальщиков, которые просматривают записи с камер, пытаясь вычислить активистов.

Напомним, что в настоящий момент в Лос-Анджелесе живет более 40 тысяч бомжей, поэтому местные время от времени предпринимают меры, чтоб не дать им селиться в непосредственной близости от жилых кварталов.