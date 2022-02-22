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Бездействие администрации губернатора Александра Беглова стало причиной очередной аварии на теплоцентрали.

В результате инцидента на улице Лени Голикова в Кировском районе водитель вместе со своей машиной провалился в яму с кипятком. Петербуржец в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

При этом чиновники постоянно отчитываются об успешной замене изношенных коммуникаций и капремонте городских труб. Однако ежедневные аварии опровергают все заявления Беглова. Тысячи жителей Петербурга вынуждены сидеть без горячей воды и отопления в морозы.

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