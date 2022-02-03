“Неважно, где ставить точку”. Так прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский предложение турецких властей провести на их территории мирные переговоры по снятию напряжённости на Донбассе. С такой инициативой выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, с которым накануне встречался Зеленский.

Президент Украины отметил, что место, где будет завершена “война на Донбассе”, не имеет значения. Важно, по словам Зеленского, чтобы все стороны были готовы к переговорам.

Позицию лидера страны поддержал и глава Минобороны Украины. При этом Алексей Резников добавил, что переговоры по Донбассу должны проходить в стране, которая не зависит от России, и Турция для этого вполне подходит.

Между тем на самом Донбассе официальные лица непризнанных республик заявляют, что Украина готовит военное вторжение в ДНР и ЛНР и уже стягивает военные подразделения к границам Новороссии.