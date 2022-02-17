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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донецкую область с рабочей поездкой. Об этом заявил офис президента Украины.

Как отмечается, по время поездки Зеленский вышел на катере «Капитан Чусов» в Азовское море. Об этом сообщил лидер Украины на своей странице в Instagram. Кроме того, во время поездки Зеленскому рассказали о задачах, которые выполняют подразделения Морской охраны в этом регионе.

Отмечается, что Зеленский провёл встречу с экипажами пограничного корабля «Донбасс», а также малого бронированного катера «Лубны». Президент Украины выразил морякам благодарность за их службу. Видеозапись этого также была опубликована в Instagram Зеленского.

Целью поездки президента Украины на передовую в ДНР называется проверка охраны государственной границы.

Ранее в ДНР сообщили об обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ. Как было заявлено, обстрелам подверглись четыре населённых пункта.

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