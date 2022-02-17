В ДНР сообщили, что ВСУ начали обстрел населённых пунктов в республике. Об этом сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

Согласно имеющейся информации, ВСУ совершили обстрел населённых пунктов Коминтерново и Октябрь. Для обстрела были задействованы гранатомёты разного типа, а также стрелковое оружие. Кроме того, по двум другим населённым пунктам были выпущены около 20 мин из миномётов. Речь идёт о Петровском и Новоласпе.

На данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших среди мирного населения или военнослужащих, однако, как было заявлено, данная информация ещё уточняется.

В ответ на обстрелы защитникам республики пришлось открыть ответный огонь, чтобы подавить огневые средства противника и защитить население.

Недавно мы сообщали, что ВСУ разместили у границ с ДНР и ЛНР ЗРК С-300 и “Бук-М1”. Кроме того, сообщается о размещении американских комплексов “Стингер”.