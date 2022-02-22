Замкомандира батальона донецких ополченцев «Восток» Александр Семенов высказался насчёт возможностей защиты ДНР силами ополчения. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Семенова, ДНР сейчас обладает необходимыми средствами ПВО, которые позволят противостоять украинским беспилотникам Bayraktar TB2. Но, как он заявил, было бы неплохо получить более современные средства для противостояния. Семенов также отметил, что по этому вопросу они уже обращались к России.

«Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать “Байрактарам”. Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ», – сообщил Семенов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у Киева есть три сценария для силового захвата Донбасса. Один из них, по его словам, предполагает обманный маневр.