читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Замкомандира батальона донецких ополченцев «Восток» Александр Семенов высказался насчёт возможностей защиты ДНР силами ополчения. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Согласно заявлению Семенова, ДНР сейчас обладает необходимыми средствами ПВО, которые позволят противостоять украинским беспилотникам Bayraktar TB2. Но, как он заявил, было бы неплохо получить более современные средства для противостояния. Семенов также отметил, что по этому вопросу они уже обращались к России.

«Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать “Байрактарам”. Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ», – сообщил Семенов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у Киева есть три сценария для силового захвата Донбасса. Один из них, по его словам, предполагает обманный маневр.

Вам может понравиться

Military Watch: Российские МиГ-31К из Сирии имитировали гиперзвуковые ракетные атаки над Средиземным морем

19 февраля ударные истребители МиГ-31К ВВС России, базирующиеся на авиабазе Хмеймим на востоке Сирии, нанесли имитационные удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами над Средиземным морем. Американское военное издание Military Watch оценило это
  • redaktor2
  • 20.02.2022
  • читать 2 минуты

Sina: Украина помешала Западу загнать Россию в ловушку

Авторы китайского издания Sina заявили, что Украина помешала планам США загнать Россию в ловушку. Об этом сообщает «ПолитРоссия». В своей статье журналисты попытались объяснить, почему в США постоянно говорят о
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту

В Сеть попало видео с камеры украинского диверсанта, вторгшегося в Россию

В Сети появилась видеозапись, сделанная с экшн-камеры украинского диверсанта, прорвавшегося в составе группы на территорию самопровозглашенной ДНР. Опубликовал ее телеграм-канал «Джокер ДНР», который также рассказал подробности диверсионной операции ВСУ и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 22 февраля – ясно, до 11 °C |