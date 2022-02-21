У Киева имеется три сценария для силового захвата Донбасса, причем один из них будет включать в себя обманный маневр, призванный отвлечь внимание ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что первый сценарий – это прорыв обороны между столицами республик Луганском и Донецком. Второй – это нападение с Мариупольского направления, которое является весьма перспективным, так как дает возможность быстро выйти на границу РФ.

Обманный маневр может быть задействован в третьем сценарии, предполагающем использование систем разминирования либо артиллерийских орудий. С их помощью Киев организует шумиху, чтобы привлечь к себе внимание Народной милиции, а затем начнет прорыв на том участке, где ополчение меньше всего ожидает вторжения ВСУ.