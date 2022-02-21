читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У Киева имеется три сценария для силового захвата Донбасса, причем один из них будет включать в себя обманный маневр, призванный отвлечь внимание ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он рассказал, что первый сценарий – это прорыв обороны между столицами республик Луганском и Донецком. Второй – это нападение с Мариупольского направления, которое является весьма перспективным, так как дает возможность быстро выйти на границу РФ.

Обманный маневр может быть задействован в третьем сценарии, предполагающем использование систем разминирования либо артиллерийских орудий. С их помощью Киев организует шумиху, чтобы привлечь к себе внимание Народной милиции, а затем начнет прорыв на том участке, где ополчение меньше всего ожидает вторжения ВСУ.

Вам может понравиться

Политолог Карасев: Зеленский “петляет” между войной и исполнением Минских соглашений

Президент Украины Зеленский так же, как и его предшественник Петр Порошенко, «петляет», не желая делать выбор между боевыми действиями и исполнением Минских соглашений. Другого выхода он не видит, так как

CNN: Байден не планировал заявлять о готовности России к “нападению” на Украину

18 февраля президент США Джо Байден заявил в ответ на вопрос журналистов, что российский лидер Владимир Путин «уже принял решение напасть на Украину». По словам экспертов CNN глава государства изначально

ВСУ используют болгарские боеприпасы для обстрелов Донбасса

В ходе обстрела населенного пункта Зайцево, что рядом с Горловкой, ВСУ задействовали болгарские боеприпасы, изготовленные на заводе «Арсенал». Речь идет о 30-миилиметровых снарядах к гранатометам RHV-HEF, сообщили в Народной милиции
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 6 °C |