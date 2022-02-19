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Дмитрий Нагиев, который временно является ведущим шоу КВН, ушёл со своего места за стойкой на сцене в середине съёмок нового выпуска.

Как отмечается, Александр Масляков сейчас проходит реабилитацию после перенесённого коронавируса, в связи с чем ведущим вместо него стал Дмитрий Нагиев. Часть съёмок Нагиев решил вести из зала.

Так, примерно через час после того, как игра началась, Нагиев вышел из-за своей стойки ведущего и пошёл в зал, где сел поблизости от редактора игры, подсчитывающего баллы команд. Произошло это, как уточняется, перед началом очередного конкурса под названием «Биатлон».

«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — пошутил ведущий.

Отмечается, что на новой позиции сцену видно действительно лучше. Некоторое время Нагиев вёл шоу из зала, но потом всё же вернулся за стойку, где и пребывал до завершения съёмок.

Недавно мы рассказывали, что ведущий Иван Ургант пошутил на тему войны между Украиной и Россией. Он попросил перенести “вторжение”, но не смог найти для него подходящего времени.

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