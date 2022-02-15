Телеведущий Иван Ургант в эфире авторской программы на Первом канале пошутил об озвученной американской разведкой дате начала «войны» между Украиной и Россией. Он предложил ее перенести, но так и не смог найти подходящее для «вторжения» время.

«А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у [фигуристки Камиллы] Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну?» – шутливо поинтересовался Ургант.

Он отметил, что после Олимпиады начнется весна, а также будет праздноваться 8 марта. После этого стартует Великий пост, во время которого воевать тоже нежелательно. По словам Урганта, совсем отменять войну не нужно, но можно перенести ее лет на 700. Когда на Землю вдруг нападут марсиане, вот тогда можно и повоевать. Объединиться с инопланетянами и атаковать страны Североатлантического альянса.