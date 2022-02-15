Россияне в последние два месяца стали чаще искать авиабилеты в Таиланд. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Согласно исследованию специалистов сервиса, в последние два месяца россияне стали искать билеты в Таиланд примерно в три раза чаще, чем в среднем за предыдущие два месяца. Эта страна, как отметили специалисты, и без того является популярным местом для пляжного отдыха, но сейчас интерес российских туристов к ней значительно вырос.

Предполагается, что это может быть связано с информацией о том, что в Таиланде упрощают правила въезда для иностранных туристов. К примеру, путешественников, которые переболели коронавирусом, освобождают от карантина.

Однако указывается, что недавно власти Таиланда установили, что примерно каждый пятый российский турист, прибывший в страну, заражён коронавирусом. Это в шесть раз выше, чем в среднем по странам.

Недавно мы сообщали, что Турция может снова закрыться для российских туристов. Продлиться это ограничение может весьма долгою