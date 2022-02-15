Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россияне в последние два месяца стали чаще искать авиабилеты в Таиланд. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Согласно исследованию специалистов сервиса, в последние два месяца россияне стали искать билеты в Таиланд примерно в три раза чаще, чем в среднем за предыдущие два месяца. Эта страна, как отметили специалисты, и без того является популярным местом для пляжного отдыха, но сейчас интерес российских туристов к ней значительно вырос.

Предполагается, что это может быть связано с информацией о том, что в Таиланде упрощают правила въезда для иностранных туристов. К примеру, путешественников, которые переболели коронавирусом, освобождают от карантина.

Однако указывается, что недавно власти Таиланда установили, что примерно каждый пятый российский турист, прибывший в страну, заражён коронавирусом. Это в шесть раз выше, чем в среднем по странам.

Недавно мы сообщали, что Турция может снова закрыться для российских туристов. Продлиться это ограничение может весьма долгою

Вам может понравиться

Россия экстренно перебросила к границам Украины зенитно-ракетные комплексы “Бук-М3”

В Сети появились видеозаписи переброски к границам Украины новейших российских ЗРК «Бук-М3». Портал Avia.Pro сообщает, что РФ передислоцировала целый дивизион этих комплексов, что может говорить о стремительно возрастающих рисках вооруженного

Американский дрон RQ-4A Global Hawk нарушил границы закрытых Россией зон в Черном море

Ударно-разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk, принадлежащий ВВС США, внезапно появился над одной из зон, заблокированных Россией для проведения учений в Черном море. Портал Avia.Pro отмечает, что подобные действия Вашингтона являются

Шойгу назвал вторжение американской подлодки в территориальные воды РФ непонятной и необоснованной активностью

Американская подводная лодка типа Virginia на 4 километра углубилась в территориальные воды России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также отметил, что действия субмарины стали непонятной и совершенно необоснованной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |