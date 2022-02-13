Для российских граждан Турция в этом году может снова оказаться закрытой, пишет издание Ahval. Виновницей этого станет Украина, вокруг которой сейчас разгораются ранее невиданные страсти.

Авторы публикации поясняют, что президент Турции Тайип Эрдоган ведет двуличную политику, пытаясь не упустить личные и экономические проекты на Украине и одновременно с этим продолжая клясться в дружбе России.

Если он продолжит действовать в том же духе, а на Украине действительно начнется вооруженное столкновение, то появится новая причина для противостояния с РФ. Из-за этого вполне могут закрыться весьма перспективные проекты, которые Анкара сейчас реализует в сотрудничестве с Москвой. Самыми же серьезными потерями для Турции станут туризм и газопроводы между двумя странами.

РФ первым делом перекроет туристический поток в Турцию, причем это будет правильным шагом, направленным на обеспечение безопасности своих граждан.