Американские ученые смогли доказать наличие мышления и умения пользоваться различными орудиями у какаду.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки провели эксперименты с какаду Гоффина. Восемь птиц участвовали в эксперименте, в ходе которого они должны были передать другой птице предмет. С помощью этого предмета нужно было достать лакомство из контейнера. Три из восьми птиц смогли справиться с заданием.

В другом эксперименте птицы должны были сделать палку из ветки и открыть ею плод, чтоб достать семена. С этой задачей справились 2 из 15 пернатых.

Такие способности у данных птиц ранее не наблюдались. Эти эксперименты доказывают наличие у данных птиц навыков мышления, социального поведения, ведь совершаемые действия помогали доставать лакомство не самим какаду, а их товарищам.

В заданиях, где использовались мяч, крест, палка и треугольник, какаду показали способность понимать, какой предмет нужно взять. Использование орудий является одним из признаков наличия мышления.