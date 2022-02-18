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Специалисты из Японии создали робота в облике ребёнка, который способен показывать шесть эмоций.

Как сообщается, разработкой занимались эксперты проекта RIKEN. Созданный ими робот Никола может показывать злость, отвращение, страх, грусть, удивление и счастье. Для выражения эмоций у него есть искусственные мускулы, работающие на основе пневматических приводов.

Работа приводов осуществляется за счёт давления воздуха. Отмечается, что разработка умеет двигать также уголками бровей и губ, что тоже помогает выразить эмоцию. Имеется шесть приводов, которые отвечают за управление движениями головы и глаз.

Отмечается, что робот имеет нетипичное лицо человека, однако эмоции на его лице легко распознаются, несмотря на то, что у него нет мимических морщинок.
Предполагается, что в перспективе подобные роботы могут быть полезными в социальной психологии и неврологии.

Недавно мы сообщали, что в Китае разрабатывают искусственную матку для вынашивания эмбрионов. Кроме того, был создан робот-няня для ухода за ними.

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