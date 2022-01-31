В Китае специалисты начали разрабатывать искусственную матку для эмбрионов.

Как сообщается, главной задачей этого проекта является возможность дать плоду расти безопасно и вне женского тела. Таким образом, женщинам можно будет не вынашивать своих детей.

Помимо искусственной матки, учёные планируют создать няню-робота. Его задачей будет отслеживание роста плода и уход за ним. Уже сейчас учёные создали такого робота, который способен ухаживать за эмбрионами, правда, пока лишь за эмбрионами подопытных животных.

Искусственный интеллект должен выявлять все изменения и рассчитывать необходимые условия для жизни эмбриона – питание, поглощение углекислого газа, и так далее. За счёт этого эмбрион сможет безопасно развиваться даже вне тела женщины.

Ранее мы сообщали, что американские специалисты разработали робота, который смог провести хирургическую операцию без участия человека. Операция проводилась на тонкой кишке у свиньи.