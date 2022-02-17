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Военный обозреватель из Китая Шао Юнлин сообщил о беспокойстве США из-за российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом он рассказал в статье для WeChat.

Обозреватель отметил, что в Артике были проведены испытания ракеты «Кинжал». Основной целью этой проверки стало выяснение того, как снаряд работает вместе с самолётом МиГ-31К в трудных климатических условиях. Юнлин предполагает, что теперь Россия может развернуть комплексы «Кинжал» на Северном флоте и в Восточном военном округе. Именно здесь, по его словам, создана передовая линия американо-российского противостояния.

МиГ-31К расположены в южных регионах России, но теперь понятно, что их можно перебросить и в арктические районы. Учитывая это, а также возможность использования «Кинжалов», Россия сможет контролировать в регионе маршруты передвижения крупных кораблей США, что самой Америке весьма не понравится.

Помимо этого, Россия постоянно модернизирует и дорабатывает «Кинжалы». США же весьма сильно отстают от России в области создания и применения гиперзвуковых ракет в принципе.

Ранее мы сообщали, что в Европе подняли панику из-за появления в Калининградской области гиперзвуковых ракет «Кинжал». Как было заявлено, это является предупреждением для Североатлантического альянса.

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