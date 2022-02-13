Издание Forbes провоцирует панику в Европе из-за появления в Калининградской области российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Автор публикации Себастьен Роблин заявил, что Москва никогда не направляла в этот регион истребители МиГ-31К, так как он и без них хорошо защищен. Следовательно, нынешнее появление этих самолетов является целенаправленным предупреждением для Североатлантического альянса.

Роблин напомнил, что дальность поражения целей ракетами «Кинжал» составляет две тысячи километров. Это означает, что Россия взяла на прицел все штабы войск НАТО в Европе. Для обороны же «Кинжалы» не нужны, так как в Калининградской области размещены оперативно-тактические комплексы «Искандер» и корабли Балтийского флота.

Российские эксперты, прокомментировавшие эту публикацию, отметили, что паника раздувается неспроста. В НАТО поняли, что Москва не намерена шутить и уже заявили, что собираются в ближайшее время прекратить эскалацию у российских границ.