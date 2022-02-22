Водитель мусоровоза не смог преодолеть препятствие в виде узкой дороги и припаркованных автомобилей в Петербурге.

Инцидент произошел на Витебском проспекте в Московском районе. Крупный мусоровоз вопреки всякой логике поехал между домов. На узкой улице проблематично проехать даже легковому автомобилю. По итогу, были повреждены две машины, сообщает Telegram-канал «Мегаполис| ДТП и ЧП| Санкт-Петербург».

Напомним, с конца ноября жители Северной столицы страдают от различных коллапсов – транспортного, мусорного, снежного, амбулаторного. Неэффективная и непродуманная политика губернатора Александра Беглова привела к возникновению систем городским проблем, из-за которых регулярно страдают как автомобилисты, так и пешеходы.