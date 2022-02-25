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Чтобы не пустить в Киев российские танки, военнослужащие ВСУ взорвали мост через реку Тетерев у населенного пункта Иванков. Он открывал путь на Новоирпенскую трассу, которая позволяла напрямую выйти к украинской столице, рассказал телеканал НТВ.

Позже был взорван еще один мост неподалеку от Ирпеня. Это лишь задержало танковые подразделения РФ, однако никак не повлияло на наступательную операцию.

Журналисты канала отметили, что информации о подрыве моста от официальных российских источников не поступало.

Напомним, что российский десант захватил аэродром Гостомель на подступах к Киеву. К нему присоединились также подразделения ВДВ, которые полностью заблокировали столицу Украины с западного направления.

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