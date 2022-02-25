В ходе захвата аэродрома Гостомель неподалеку от Киева ВС РФ уничтожили 200 радикалов из спецподразделений Украины. Жертв среди российских военных нет, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что успешная высадка десанта была обеспечена предварительным уничтожением средств противовоздушной обороны в заданном районе, а также применением средств РЭБ и полной изоляцией территорий благодаря превосходству в воздухе.

В настоящий момент на аэродроме Гостомель находятся силы десанта и ВДВ, которые полностью заблокировали Киев с западного направления. Также Конашенков заявил, что российские ВС не будут наносить удары по жилым кварталам украинской столицы. Их целями являются только объекты военной инфраструктуры.