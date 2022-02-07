Всемирный банк выразил опасение в возможности скорых дефолтов, что может произойти из-за активного займа развивающимися странами средств у Китая. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Как отмечается, одним из главных отличий китайских займов является конфиденциальность. Так, предоставляются займы от лица госбанков, заемщикам требуется не разглашать этой информации, а проблемы с просрочками решаются скрытно. По словам экспертов, дефолты по китайским кредитам случаются достаточно часто, но из-за условий они остаются скрытыми. Из-за этого долговые обязательства стран-заемщиков только усугубляются.

Указывается, что около половины всех таких кредитов, взятых в Китае, не учитываются в официальной статистике. Из-за этого реальный масштаб проблемы понять непросто. Трудности с погашением кредита возникают ещё и потому, что, как правило, кредиты выдаются на короткий срок, а ставки весьма высоки. Выдаются кредиты странам с самым высоким уровнем кредитного риска. Впрочем, как отметили эксперты, бум на кредиты из Китая уже завершился, но проблемы останутся ещё надолго.

Ранее в Центробанке рассказали, что ждёт наличные деньги в будущем в России. Как было отмечено, в ближайшие несколько лет наличность никуда не исчезнет.