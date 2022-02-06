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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался насчёт судьбы коронавируса после завершения пандемии. Его слова передаёт издание URA.ru.

Как считает Альтштейн, когда пандемия коронавируса завершится, вирус практически полностью уйдёт. Он объяснил это тем, что у вируса в настоящее время довольно плохие перспективы – так, у многих людей уже имеется иммунитет, существует множество вакцин, переболели вирусом многие люди. Таким образом, эпидемия со временем пойдёт на спад.

Альтштейн отметил, что сейчас в России эпидемия нарастает, но он считает, что это продлится недолго и скоро она пойдёт на спад. Спустя какое-то время вирус уйдёт, но всё же не окончательно. Заниматься COVID-19, по словам специалиста, учёным придётся ещё долго.

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