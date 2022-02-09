Врач Владимир Болибок рассказал, как Владимир Жириновский мог подхватить COVID-19.

Как отмечается, Жириновский уже восемь раз поставил себе вакцину от коронавируса. Несмотря на это, у него был выявлен COVID-19.

По словам специалиста, депутат мог ощущать себя чрезмерно уверенно. Он отметил, что даже ответственные люди допускают ошибки, а Жириновский является депутатом и каждый день у него много контактов с людьми.

Таким образом, за день он мог неоднократно контактировать с заражёнными людьми, и в этом случае вакцинация не может гарантировать 100% защиту, даже если прививка была поставлена восемь раз. Кроме того, штамм коронавируса омикрон обладает повышенной заразностью, а его мутации сильно снижают реакцию организма на проникновения вируса, из-за чего вакцины почти бесполезны.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Украину ждёт судьба “европейского Афганистана”. Он также отметил, что в скором времени следует ожидать от Украины и США провокации.