Соединенные Штаты превратили Украину в «язву на теле Европы», которая никогда не сумеет одержать победу, но и полностью проигравшей тоже не будет, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предрек соседней стране судьбу «европейского Афганистана».

Политик напомнил о недавней шумихе с возможным применением химического оружия США на Донбассе и отметил, что тема не закрыта до сих пор. Это означает, что провокация все же состоится, а в использовании химоружия обвинят Россию.

Также он предрек крупную провокацию, в ходе которой бойцов ВСУ переоденут в форму российских ВС и устроят «междусобойчик» на границе. Это даст повод США сделать Москву виноватой в очередной «украинской трагедии» и ввести санкционные меры или задействовать другие «наказания».

По словам Жириновского, США выгодно, что на Украине сохраняется напряженная ситуация, так как стабильность в Европе Вашингтон совершенно не устраивает.