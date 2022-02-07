Владельцев банковских карт «Мир» предупредили о важном изменении, которое ждёт их уже в скором времени.

Как сообщает издание PRIMPRESS, уже с 9 февраля пользователей этих карт ждёт «обнуление». Это касается банковских комиссий на ряд услуг. Так, уже скоро без комиссии пользователи данных карт смогут оплачивать полученные ими штрафы. Но для этого им надо будет воспользоваться порталом госуслуг.

Кроме того, за выписку из Единого государственного реестра недвижимости также больше не придётся платить комиссии. Такие документы нужны при совершении сделок с недвижимостью. Сообщается, что ещё без комиссии можно будет платить за ряд услуг на сайте mos.ru.

Отмечается, что действовать эти изменения будут несколько месяцев, так что все желающие успеют ими воспользоваться.

Недавно пенсионерам посоветовали снять все деньги со своих карт “Мир” в феврале. Как было заявлено, с них могу списать всю пенсию.