Вышедшим на пенсию россиянам порекомендовали снять в феврале с карты «Мир» всю поступившую пенсию. Причины этого объяснило издание PRIMPRESS, ссылаясь на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву.

Так, согласно заявлению специалиста, если на карте останутся какие-то деньги, то это грозит неприятными последствиями для владельца карты. К примеру, банки могут случайно перевести все имеющиеся на карте средства судебным приставав, если пенсионер является должником.

При этом с 1 февраля на картах должников-пенсионеров должны оставлять денежные средства, равные прожиточному минимуму. Но, как заявила Киреева, кредитные организации могут забыть про это правило. Кроме того, бывают и ситуации, когда долг списывается даже в том случае, если он был ранее погашен.

Недавно мы сообщали, что владельцы карт “Мир” могут получить по 10 тысяч бонусов в сети Sokolov. Предложение действует до конца марта.