Вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сейчас ведётся «первая мировая гибридная война».

Об этом Верещук заявила в эфире передачи «Права на власть», которая выходит на телеканале «1+1». Министр указала, что подобного ещё не было. Она отметила, что в соцсетях демонстрируются апокалиптические настроения, однако при этом они не имеют практически ничего общего с тем, что происходит в реальности.

Верещук также заявила, что простые граждане теперь могут стать «живыми инструментами» для того, чтобы проводить информационные войны, кроме того, они могут впасть с панику, что только ухудшает ситуацию. Однако она указала, что на улицах ситуация отличается от того, что можно увидеть в Интернете. В пример министр привела проживающих в ЛНР и ДНР людей, которые ведут нормальную жизнь.

Недавно авторы турецкого издания Cumhuriye заявили, что война на Украине выгодна лишь США и Великобритании. Как было заявлено, Лондон и Вашингтон хотят полностью захватить власть в Европе.