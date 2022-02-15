Россия не собирается «нападать» на Украину, поэтому вероятность начала войны в регионе минимальна, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Автор публикации напоминает, что в последние три месяца заявления о скором «вторжении» бесконечно тиражируют лишь США и Великобритания, для которых подобный сценария развития событий был бы очень выгодным.

Эксперт пояснил, что Лондон и Вашингтон намереваются полностью захватить власть в Европе и поэтому используют Украину в своих интересах. Они беспрерывно твердят о «нападении» РФ, но при этом не предпринимают каких-либо действий, чтобы защитить Киев. Напротив, они выводят своих инструкторов, открыто заявляют, что участвовать в боевых действиях не будут, зазывая РФ на украинскую территорию.

По словам автора, Вашингтону и Лондону глубоко наплевать на Украину и на то, что с ней будет дальше. Ключевая цель США и Великобритании – окружить Россию, подобраться как можно ближе к ее границам. Сейчас они пытаются заручиться поддержкой Европы, продолжая нагнетать обстановку, однако все больше государств прекрасно видят, что крики о «нападении» – это явная ложь.