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Японские учёные выяснили, какую дистанцию нужно соблюдать для того, чтобы не заразиться коронавирусом во время беседы с другим человеком.

Отмечается, что при близком контакте (менее полуметра) с заболевшим человеком риск подхватить от него вирус возрастает практически до 100% при отсутствии маски. Об этом сообщили учёные НИИ физико-химических исследований RIKEN в Японии.

Так, моделирование на суперкомпьютере «Фугаку» показало, что избежать инфицирования практически нет шансов, если 15 минут говорить с больным человеком, который не носит медицинскую маску. Однако, если заражённый человек будет в маске и находиться на расстоянии более метра от своего собеседника, то вероятность заражения стремится к нулю, если беседа длилась не более 15-ти минут.

Недавно мы сообщали, что в Чехове выбросили из автобуса женщину, которая была без маски. Как отмечается, её вытолкал из салона другой пассажир.

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