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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что Запад наводит истерию из-за предполагаемого «вторжения» России на территорию Украину ради «экономической диверсии». Об этом сообщает издание «Главред».

Согласно заявлению Суслова, Украина является государством, где есть рыночная экономика. А подобные страны довольно сильно уязвимы перед различными информационными войнами, целью которых является подрывание экономики. На Украине происходящее осложняется ещё и том, что ведением такой войны занялись западные страны. В особенности это относится к США и Великобритании.

Сутью войны было нагнетание угрозы «вторжения» России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины», – заявил эксперт.

В итоге это спровоцировало довольно трудные экономические последствия для Киева. В настоящее время, по мнению Суслова, властям следует начать подсчитывать убытки, которые были получены из-за информационных войн.

Ранее мы сообщали, что США решили на время перенести украинскую резиденцию ЦРУ из Киева. До этого Госдепартамент заявил, что переводит дипломатический корпус во Львов.

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