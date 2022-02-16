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Руководство США решило временно перевести сотрудников ЦРУ из Киева. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на чиновника, который пожелал остаться анонимным.

Куда именно перевели резидентуру разведывательного управления США, издание не сообщает. Кроме того, было отмечено, что это решение может осложнить сбор информации разведкой США о деятельности России, якобы проводимой на Украине.

Как отмечается, это передислокация была осуществлена всего лишь спустя день после того, как Госдепартамент заявил, что переводит дипломатический корпус во Львов.

Не только США переводят своих дипломатических служащих из Киева. Раньше аналогичным образом поступила и Великобритания, отправившая своих сотрудник во Львов. Однако было заявлено, что «присутствие» в Киеве будет сохранено.

Ранее политолог Дмитрий Минаев объяснил, почему в ближайшее время войны между Россией и Украиной не будет. В частности, он отметил, что начатую войну будет сложно закончить.

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