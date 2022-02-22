читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Великобритании подписали новый пакет санкций против России. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

О введении новых антироссийских санкций Трасс заявила 22 февраля на своей Twitter-странице. Также она опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, что она оставляет подпись в документе.

“Сегодня я подписала первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю. Мы продолжим использовать санкции, если Россия откажется от деэскалации”, — заявила Трасс.

Указывается, что введение новых ограничений объясняется тем, что Россия вечером 21 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Запад, в том числе и Великобритания, не одобрили этот шаг.

Ранее о введении санкций против России заявила Канада. Как было заявлено, признание ДНР и ЛНР является прямым нарушением международного права

Вам может понравиться

Экс-депутат ВРУ Килинкаров: Киев хочет выручить огромные деньги за отказ от вступления в НАТО

Бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров напомнил недавнее высказывание Вадима Пристайко о возможном отказе страны от вступления в НАТО и заявил, что посол совсем не оговорился. Он просто сделал прозрачный намек

The American Spectator: Альянс Китая и России покончит с мировым господством США

Соединенные Штаты продолжают строить из себя мирового гегемона, однако их время уходит и больше никогда не вернется, рассказали авторы американского издания The American Spectator. Они пояснили, что господство США прервется

Пилот ВВС США выразил недовольство хаосом, устроенным российским истребителем Су-35

Американский пилот Гай Снодграсс высказал недовольство действиями экипажа российского истребителя Су-35, который якобы чуть не сбил его самолет над Средиземным морем, пишет портал Avia.Pro. Летчику не понравилось, что истребитель пролетел
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 22 февраля – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 22 февраля – ясно, до 11 °C |