В Великобритании подписали новый пакет санкций против России. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

О введении новых антироссийских санкций Трасс заявила 22 февраля на своей Twitter-странице. Также она опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, что она оставляет подпись в документе.

“Сегодня я подписала первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю. Мы продолжим использовать санкции, если Россия откажется от деэскалации”, — заявила Трасс.

Указывается, что введение новых ограничений объясняется тем, что Россия вечером 21 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Запад, в том числе и Великобритания, не одобрили этот шаг.

Ранее о введении санкций против России заявила Канада. Как было заявлено, признание ДНР и ЛНР является прямым нарушением международного права