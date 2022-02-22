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Власти Канады жёстко отреагировали на признание Владимиром Путиным Луганской и Донецкой народных республик. МИД страны заявил, что в отношении России будут введены экономические санкции. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Мелани Жоли.

В своей речи она заявила, что признание ДНР и ЛНР – прямое нарушение международного права и Минских соглашений, которые должны были обозначить особый статус республик в составе Украины. При этом Жоли добавила, что речь идёт только о части санкций против России. В случае, если Москва начнёт военное вторжение на Украины, будут введены дополнительные ограничения.

Глава МИД Канады также добавила, что действия России можно оценивать, как прямую угрозу стабильности и безопасности в Восточной Европе.

О признании Донецкой и Луганской народных республик в существующих границах президент Владимир Путин объявил 21 февраля. Одновременно с этим был подписан договор о дружбе и взаимопомощи, который в числе прочего позволяет вводить на территорию Донбасса, которую контролируют ЛНР и ДНР, российские войска для поддержания безопасности.

Признание ДНР и ЛНР уже осудили в странах Европы и США. Там также заявили, что готовы ввести в отношении России экономические санкции. По мнению западных стран, действия Москвы разрушают созданную после “холодной войны” систему безопасности в Европе. Там также не исключают, что Россия готова начать полномасштабное военное вторжение на Украину. Однако в Москве неоднократно заявляли, что планов по захвату соседнего государства нет.

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