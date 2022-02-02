Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» угрожают Польше, заявил генерал армии этой страны Вальдемар Скшипчак в интервью местной газете Fakt. Он пояснил, что Варшаве нечем защитить себя от атак этих ОТРК.

По словам генерала, даже американские системы Patriot, которые США намереваются поставить в Польшу, не смогут перехватить ракеты «Искандер», поэтому Варшава опасается связанных с ними угроз. Также комплексы создают серьезные риски и для западноевропейских государств, и для Украины.

Скшипчак не смог обойти стороной истерию по поводу гипотетического «нападения» России на соседнее государство. Он заявил, что Москва расставит ОТРК «Искандер» в полусотне километров от украинских рубежей, прикроет их зенитно-ракетными комплексами С-400 от возможных атак с воздуха и задействует для ударов по Украине.