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В одной из социальных сетей житель Чехова рассказал об инциденте, в котором могла пострадать женщина. На городской станции она села в автобус №23 без маски, чем разозлила одного из пассажиров.

Мужчина применил к нарушительнице антиковидных мер грубую физическую силу. Он в буквальном смысле вытолкал ее из салона.

Мнения комментаторов к этому посту разделились. Одна сторона уверенно заявила, что применение насилия – далеко не лучший способ решения проблем. Другая также считает, что мужчина неправ, однако маску все-таки нужно надевать. Так как в противном случае пассажиры общественного транспорта подвергаются риску заразиться коронавирусом.

Юрист Ирина Зуй предложила пострадавшей от агрессивного мужчины действий обратиться сперва в травмпункт, чтобы зафиксировать повреждения, полученные в результате падения из автобуса, а затем в суд. Это позволит привлечь нападавшего к уголовной ответственности и добиться назначения для него крупного штрафа.

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