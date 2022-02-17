Операционная система Windows 11 получила ранее не заявленные функции. Об этом рассказали участники программы Insider.

Как отмечается, для этих участников доступны обновления ОС на ранних этапах. В сборке №22557 они заметили, чтобы разработчики возвратили возможность, которая позволяла проводить перетаскивание файлов и иконок на панель задач. Эту функцию убрали ранее по решению разработчиков, однако многие пользователи весьма не оценили этот шаг.

Кроме того, была замечена возможность настройки режима «Не беспокоить» на бессрочное время. Добавлены дополнительные жесты для сенсорных экранов, которые позволяют управлять «Пуском» и «Центром уведомлений». Участники программы сообщили о найденной папке с иконками и программами, располагающуюся в «Пуске», и отметили небольшое изменение дизайна диспетчера задач. В настройках системы были замечены советы, касающиеся энергосбережения.

Ранее мы сообщали, что компания Google анонсировала операционную систему Chrome OS Flex. Она позиционируется как система для старых компьютеров.