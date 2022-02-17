Компания Google заявила о выпуске операционной системы, которая получила название Chrome OS Flex.

Согласно опубликованной на сайте проекта информации, данная система является облачной, быстрой, безопасной, а также простой в управлении. Работать система будет на ПК и Mac. Чтобы поставить ОС на своё устройство, требуется скачать с сайта дистрибутив, загрузить его на внешний накопить и затем поставить на компьютер.

Отмечается, что эта система позиционируется как простая система, которую можно использовать на старых компьютерах или устройствах на работе. У новой системы открытый исходный код, благодаря чему её можно настроить под пользователя. Распространяется ОС бесплатно, но, так как сейчас система выпущена только в раннем доступе, для её скачивания потребуется заполнить форму.

Ранее мы сообщали, что Google разработала систему сбора данных для браузера Chrome. Она позволит пользователям контролировать передаваемую информацию.